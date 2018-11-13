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The New Times собрал уже более 15 млн рублей на уплату штрафа

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац

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За три дня российскому изданию The New Times удалось собрать более 15 с половиной миллионов рублей на уплату многомиллионного штрафа. Об этом сообщила в твиттере главный редактор журнала Евгения Альбац. "Ради такой поддержки стоило заниматься журналистикой", отметила она.

Основные переводы, поступившие на объявленный счет, составляют от 500 до 1000 рублей. Живущий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркинсообщил, что переводит изданию 1 миллион рублей. Такую же сумму пожертвовали коллеги из "Новой газеты".

В октябре суд в Москве оштрафовал интернет-журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 миллиона 280 тысяч рублей, признав их виновными в несвоевременной подаче в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Невыплата штрафа будет означать банкротство и закрытие издания, которое существует с 1943 года.

В Кремле штраф журналу назвали законным. Отменить штраф призвал представитель по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир. Организация “Репортёры без границ” назвала штраф ещё одним ударом по независимым СМИ в России.

The New Times обжаловал штраф, апелляция должна быть рассмотрена 20 ноября.

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