В России власти придумают новые способы глушить связь в тюрьмах

Российские силовые структуры разрабатывают новую систему блокировки мобильной связи в местах лишения свободы. Для этого Государственная комиссия по радиочастотам создала рабочую группу, в которую вошли сотрудники Министерства обороны, ФСБ, Федеральной службы охраны, Роскомнадзора и других ведомств, сообщает агентство "Интерфакс".

Комиссия будет заниматься поиском именно технического решения и пока не планирует вносить изменения в российское законодательство. Разработать поправки, запрещающие операторам распространение мобильного сигнала в изоляторах, колониях и тюрьмах, ранее предложили в службе исполнения наказаний.

Согласно российскому законодательству, в колониях нельзя пользоваться мобильной связью – можно только разговаривать по стационарному телефону в присутствии сотрудника ФСИН. Осужденные находят способы обойти это ограничение, а существующие системы подавления связи работают недостаточно эффективно, пишет "Интерфакс".

На минувшей неделе в амурской колонии прошли прошли проверки, связанные с публикацией фотографий, на которых осужденный за массовое убийство в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз позирует в камере со смартфоном, а также ест икру и крабов. После этого глава ФСИН заявил, что с мобильными телефонами в колониях нужно бороться, и что осужденным их уже сложнее достать.