Серебренников заявил о незнакомых подписях в ведомостях о зарплате

Режиссер Кирилл Серебренников, которого обвиняют в хищении бюджетных средств, заявил в суде, что на части зарплатных ведомостей из дела "Седьмой студии" стоит не его подпись. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Серебренников настаивает, что не подписывал документы, в которых указана сумма в 25 тысяч рублей. По словам режиссера, за время работы "Седьмой студии" он сначала получал от 80 до 120 тысяч, а перед закрытием проекта – уже не получал ничего, так как денег не хватало на мероприятия.

Откуда взялись ведомости на 25 тысяч, в публикации "Интерфакса" не уточняется. Агентство пишет, что суд закончил допрос режиссера и перейдет к другим подозреваемым.

Это не первое сообщение о проблемах с документами в деле "Седьмой студии". Ранее бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский подал заявление в ФСБ с требованием проверить протокол допроса свидетеля Войкиной на признаки фальсификации доказательств и потребовал отвода следственной группы под руководством полковника Александра Лаврова.​

Лариса Войкина, бывший бухгалтер "Седьмой студии", подтвердила, что протокол ее допроса сфальсифицирован. Согласно протоколу, Войкина рассказала следствию о том, что сотрудники студии получали "неофициальную" завышенную зарплату, брали наличные в долг из кассы организации и выдавали займы третьим лицам. При этом художественный руководитель Кирилл Серебренников лично распоряжался финансами. Ничего из этого, как утверждает Войкина, она следователям не говорила.

Суд отказался вернуть дело в прокуратуру.

Сотрудников театральной "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Екатерину Воронову, Софью Апфельбаум и Нину Масляеву обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах.​

Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.