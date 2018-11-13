Российское издание The New Times собрало более 25 миллионов рублей пожертвований на уплату штрафа по делу о несвоевременной подаче в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Об этом сообщила в своём твиттере главный редактор издания Евгения Альбац.

В октябре суд в Москве оштрафовал интернет-журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 миллиона 280 тысяч рублей, признав их виновными в несвоевременной подаче в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Невыплата штрафа будет означать банкротство и закрытие издания, которое существует с 1943 года.​