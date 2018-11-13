Российское издание The New Times собрало более 25 миллионов рублей пожертвований на уплату штрафа по делу о несвоевременной подаче в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Об этом сообщила в своём твиттере главный редактор издания Евгения Альбац.
- В октябре суд в Москве оштрафовал интернет-журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 миллиона 280 тысяч рублей, признав их виновными в несвоевременной подаче в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Невыплата штрафа будет означать банкротство и закрытие издания, которое существует с 1943 года.
- В Кремле штраф журналу назвали законным. Отменить штраф призвал представитель по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир. Организация “Репортёры без границ” назвала штраф ещё одним ударом по независимым СМИ в России.
- The New Times — одно из старейших изданий в России. Журнал начал выходить в июне 1943 года под названием "Война и рабочий класс”, позднее был переименован в “Новое время”. С января 1947 года начал выпускаться еженедельно, в советское время издавался на русском, английском, французском, немецком, испанском, польском, чешском и арабском языках. Бумажный выпуск перестал выходить в свет в 2017 году.
- The New Times обжаловал штраф, апелляция должна быть рассмотрена 20 ноября.
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