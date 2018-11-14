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Канцлер Австрии заявил о желании сохранить диалог с Россией

Себастьян Курц

Вена не станет в одностороннем порядке высылать российских дипломатов из-за скандала с подозреваемым в шпионаже бывшим австрийским военным. Об этом сегодня на пресс-конференции в Вене сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что считает шпионаж на территории своей страны неприемлемым, но хочет сохранить диалог с Россией.

Курц отметил, что правительство Австрии поступило правильно, когда сообщило общественности о деле отставного австрийского полковника. В российском МИД ранее заявили, что Вена должна была адресовать свои подозрения Москве напрямую, не прибегая к помощи СМИ.

9 ноября австрийская пресса сообщила о задержании военного по подозрению в шпионаже в пользу России. С конца 1990-х годов он якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. За 20 лет сотрудничества с Москвой он получил около 300 тысяч евро. Обвиняемый дал признательные показания, однако суд не стал его арестовывать. Курц считает, что вина бывшего военного будет доказана.

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