Сотовые операторы как минимум на две недели отключили мобильный интернет в Ингушетии по запросу правоохранительных органов. Связь была выключена на время митингов в столице республики. Какой именно правоохранительный орган потребовал ограничить связь в 500-тысячном регионе — неизвестно. Ранее спецслужбы отключали интернет на севере аннексированного Крыма.

Об отключении мобильной связи связи в Ингушетии перед протестами стало известно в конце сентября. Операторы объясняли это техническими работами. В октябре в колл-центр сотового оператора “Мегафон” поступали тысячи жалоб на отсутствие мобильного интернета в республике. По данным Русской службы Би-би-си, сотрудникам колл-центра рекомендовали отрицать наличие неполадок и проблемы со связью, а жалобы клиентов на отсутствие интернета перестали обрабатывать.

Местные жители потребовали от Роскомнадзора наказать операторов за плохое качество услуг. Глава республиканского управления ведомства Аслан Колоев сообщил в ответ, что операторов не будут наказывать, так как они действовали согласно закону о связи, пишет газета “Коммерсантъ”. Он ссылался на 64 статью закона, допускающую отключение связи на основании “мотивированного решения правоохранительных органов”. Операторы такое письмо получили, сообщил региональный Роскомнадзор.

Сроки отключения интернета в регионе совпали с днями проведения массовых акций протеста в республики. Жители протестовали против передачи ингушских территорий Чечне. В столице Ингушетии Магасе проводилась бессрочная акция протеста против соглашения.

В августе 2016 года контролируемые Россией власти аннексированного Крыма отключали по запросу спецслужб интернет на севере полуострова. Об этом в эфире телеканала “Дождь” рассказала член верхней палаты российского парламента от Крыма Ольга Ковитиди. В те дни на севере республики проходила операция ФСБ. Оператор “Крымтелеком” утверждал, что перебои с интернетом в северных районах Крыма связаны с технологическими работами.

Пресс-службы операторов связи отказались комментировать отключение мобильного интернета в республике в общении с газетой "Коммерсантъ". Жители Ингушетии планируют взыскать убытки с операторов и добиться публикации письма от спецслужб.