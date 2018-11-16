Демоны национализма и потеря будущего

Председатель Федерального Политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский на своем сайте опубликовал статью "100 лет после войны: от национализма к национализму", в которой, в частности, пишет:

"Русский писатель Леонид Андреев писал в августе 1914-го: «Настроение у меня чудесное, — истинно воскрес, как Лазарь... Подъем действительно огромный, высокий и небывалый: все горды тем, что — русские... Если бы сейчас вдруг сразу окончилась война, — была бы печаль и даже отчаяние...». Сейчас это высказывание чаще приводят как пример своего рода безумия, которое охватило образованную публику, но чем эта экзальтация отличается от нынешней, вызванной аннексией Крыма и вооруженным захватом части Донбасса?"

В программе " Лицом к событию" с лидером партии "Яблоко" обсуждаем текущую политику Кремля и ее исторические корни.

Григорий Явлинский 16 нобяря в 19:05 - в прямом эфире "Радио Свобода".

Ведет передачу Михаил Соколов.