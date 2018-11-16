"Аэрофлот" запретил сотрудникам пользоваться телефонами с камерой

Российская авиакомпания "Аэрофлот" запретила своим сотрудникам пользоваться на рабочем месте телефонами с фото- и видеокамерой. Представители авиаперевозчика объяснили такое решение мерами информационной безопасности.

В "Аэрофлоте" заявили, что снимок, распространенного внутри компании документа, "свидетельствует о правильности принятого решения".

В начале ноября, Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который запрещает российским военнослужащим публиковать в интернете фотографии и другую информацию о себе и других военных. За нарушение запрета предусмотрена ответственность в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных сил, ее меру будут определять командиры.