"Аэрофлот" запретил сотрудникам пользоваться телефонами с камерой

Российская авиакомпания "Аэрофлот" запретила своим сотрудникам пользоваться на рабочем месте телефонами с фото- и видеокамерой. Представители авиаперевозчика объяснили такое решение мерами информационной безопасности.
В "Аэрофлоте" заявили, что снимок, распространенного внутри компании документа, "свидетельствует о правильности принятого решения".
В начале ноября, Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который запрещает российским военнослужащим публиковать в интернете фотографии и другую информацию о себе и других военных. За нарушение запрета предусмотрена ответственность в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных сил, ее меру будут определять командиры.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.