Робот-пограничник, домашние стукачи и инопланетный парус

1 На границах ЕС появились роботы-детекторы лжи. В эксперименте под названием iBorderCtrl, который проводится в Венгрии, Латвии и Греции, координируется венгерской полицией и финансируется Еврокомиссией, роботы производства люксембургской компании European Dynamics будут задавать въезжающим в Шенгенскую зону вопросы о том, что находится в их чемоданах или багажниках, и анализировать выражения их лиц по 38 параметрам. Если программа решит, что путешественник говорит правду, ему выдадут QR-код, который позволит ему пересечь границу без дальнейших помех. Если же искусственный интеллект посчитает, что человек лжет или недоговаривает, он предупредит об этом пограничников и таможенников для проведения доскональной проверки. Эксперимент продлится 6 месяцев и обойдется примерно в 5 миллионов евро. Если он будет успешным, система может появиться на всех пограничных пунктах ЕС.

2. Японцы решили сложнейшую техническую проблему — они создали робота, наливающего пиво. Первые такие машины уже установлены в нескольких ресторанах самообслуживания. По виду они напоминают кофейный автомат, с тем отличием, что подставка для кружки наклоняется так, чтобы минимизировать количество пены. Под конец, когда нужное количество пива уже налито, автомат добавляет к нему пенную шапку. Робот справляется с задачей лучше большинства барменов-людей. Как тебе такое, Илон Маск?!

3. В Университете Калифорнии в Санта-Барбаре изобрели способ «видеть» людей через стены с помощью обычного мобильного телефона. Правда, для этого необходимо, чтобы в помещении, где находится человек, или рядом с ним находилась точка доступа Wi-Fi. Установленная на телефон программа сначала определяет точное расположение этой точки доступа (для этого нужно 3-4 раза пройтись вдоль стены, за которой она предположительно находится), а потом по искажениям, которые создаёт в картине распространения Wi-Fi волн меняющее положение человеческое тело, определяет наличие в помещении людей и их точную позицию. Будет ли выпущена общедоступная версия такой программы, остаётся вопросом — разработчики и эксперты опасаются, что она может нарушать тайну личной жизни.

4. Китайским компаниям, производящим телекоммуникационное и сетевое оборудование, становится всё сложнее работать на Западе. Спецслужбы уже давно подозревают их в том, что они встраивают в свои маршрутизаторы и другие приборы чипы, позволяющие китайским спецслужбам перехватывать проходящие через эти маршрутизаторы сообщения. Особенно большие опасения вызывала у западных спецслужб компания Huawei, созданная выходцем из китайской армии и поддерживающая с армией самые тесные отношения. В феврале мы писали о скандале, разгоревшемся в связи с тем, что здание штаб-квартиры Африканского союза в Аддис-Абебе, построенное китайцами, оказалось нашпиговано жучками, записи с которых через китайское же сетевое оборудование передавались непосредственно в Пекин. Это сетевое оборудование было произведено фирмой Huawei, однако прямых доказательств, уличающих компанию в том, что она сознательно сливала данные своих клиентов китайской разведке, пока что не существовало.

И вот сейчас они, возможно, появились. Австралийская пресса, ссылаясь на источник в австралийских спецслужбах, утверждает, что стал известен как минимум один конкретный случай, когда китайское правительство попросило руководство Huawei предоставить ему пароль и логин зарубежного клиента (и, судя по всему, их получило).

В августе этого года правительство Австралии не допустило Huawei и еще одну китайскую компанию, ZTE, к конкурсу на поставку оборудования для строительства национальной сети 5G. Тогда же правительство США запретило использование оборудование этих компаний в госучреждениях и, ещё раньше, покупку их телефонов американскими военными. Сейчас подобные шаги рассматривает и Канада.



5. В том же феврале мы писали об обществе тотального технологического контроля, которое китайское правительство строит в Синьцзяне. За живущими там уйгурами и казахами следят размещенные на всех столбах тысячи видеокамер с системой распознавания лиц; они обязаны ставить себе на телефоны мобильные приложения, которые контролируют каждый их шаг; на любой купленный уйгуром кухонный нож ставится QR-код с его личными данными; чтобы попасть в любое учреждение или даже пройти из одной части города в другую, им необходимо просканировать зрачок.

Но китайское правительство полагается не только на современную технику, но и на старые дедовские методы. Как выяснила недавно западная пресса, правительство КНР направляет в Синьцзян тысячи идейно-устойчивых этнических китайцев, которые приходят к уйгурам домой, бесцеремонно объявляют себя старшими братьями и сестрами хозяев и «гостят» у них месяцами, докладывая о поведении своих «младших родственников» полиции и проводя с ними патриотические беседы. Спрятаться от этих «братьев и сестер» невозможно нигде, даже, как показывает фото по ссылке, в собственной кровати.

Хозяев, которые отказываются пускать к себе в дом непрошеных «родственников», отправляют в так называемые «перевоспитательные центры» — китайский ГУЛАГ. Китайцев со знанием уйгурского языка, которые отказываются играть роль старших родственников, по их собственным словам, тоже ждет наказание.

6. В самых первых «Новостях других миров» мы писали о загадочном сигарообразном объекте под названием Оумуамуа, пролетающем через нашу Солнечную систему, и заметили, что, судя по описаниям, больше всего он похож на инопланетный звездолет. И вот оказалось, что в этой шутке, возможно, была доля правды: два астрофизика из Гарварда обратили внимание на необычную траекторию и скорость объекта, которые невозможно объяснить действием одних лишь гравитационных сил, которыми объясняются, например, траектории комет и планет, и обнаружили, что лучше всего эти параметры объясняются воздействием «солнечного ветра» - если предположить, что объект является пустым изнутри тонкостенным цилиндром. Ученые говорят, что теоретически Оумуамуа может являться сброшенным инопланетным звездолетом солнечным парусом.

7. Австралийские психологи сделали ещё более поразительное открытие, чем американские астрофизики: оказывается, жевание жвачки повышает умственные способности. Испытуемые, жующие жвачку, демонстрировали лучшую концентрацию и память и лучше решали математические задачи, чем контрольная группа, которой жвачки не досталось.

8. Не менее удивительный результат принесли эксперименты биологов из Германии и Новой Зеландии. Они предположили, что самые продуктивные куры-несушки должны быть глупее своих менее продуктивных товарок, поскольку их искусственный отбор происходит по единственному критерию — плодовитости — за счёт всех остальных, в том числе и ума. К немалому удивлению ученых, эксперименты с курами дали ровно противоположный результат: самые плодовитые куры оказались и самыми умными. Несушки, несущие примерно по 300 яиц за год, решали задачи на сообразительность заметно лучше своих товарок, которые сносили за год всего по 200 яиц. Теперь биологи предполагают, что это объясняется тем, что для большей плодовитости нужно и лучше питаться, а чтобы обогнать конкуренток в поисках еды, требуется недюжинный ум.

9. Основанная разработчиками Skype компания Starship Technologies запустила первую в мире роботизированную службу почтовой доставки. Пока она работает только в пригороде Лондона Милтон-Кинс, который был выбран для запуска проекта из-за его современной инфраструктуры. Несколько сотен автономных роботов будут доставлять клиентам посылки в любое удобное для них время дни и ночи за 7,99 фунтов стерлингов в месяц. Обкатав проект на Милтон-Кинс, Starship Technologies планируют запустить его и в других городах и странах.

10. Вам кажется, что на работе вам недоплачивают? В вашем школьном классе был хулиган из неблагополучной семьи? Американские экономисты утверждают, что каждый год, проведенный в одном классе с таким хулиганом, уменьшает (для американцев) сумму заработанных за жизнь денег в среднем на 80 тысяч долларов.

