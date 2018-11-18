В Калининграде волонтёры выступили в защиту бездомных животных

В Калининграде зоозащитники вышли на митинг в поддержку программы защиты бездомных животных. В воскресенье, 18 ноября более ста волонтеров городских приютов пришли на акцию с плакатами, рассказывающими о печальной судьбе бродячих собак и кошек. Многие участники привели своих собак, бывших бездомных.

Сегодня в Калининградской области осуществляется региональная программа отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска безнадзорных животных в прежнюю среду обитания. Этим занимается организация “Право на жизнь”. Местные власти решили с 1 января 2019 отменить пункт "выпуск" в программе. То есть теперь животных, которые уже прошли вакцинацию и стерилизацию, нельзя будет выпустить на улицы города. Это значит, что им грозит усыпление, говорит заместитель главы организации “Право на жизнь” Екатерина Ублинская. По её словам, приютов для животных не хватает, а новые не строятся. А речь идёт о тысячах бездомных животных, сообщила Ублинская.

Еще несколько лет назад в регионе бродячие животные, пойманные на улицах, уничтожались. В 2016 году вопросом безнадзорных животных начали заниматься зоозащитники. Они забирают животных с улиц, проводят ветеринарное обследование, стерилизуют а через некоторое время выпускают в те места, где животные были отловлены. После стерилизации животные менее агрессивные и более социализированные, а значит, не представляют опасности для людей. Многие безнадзорные животные за два года нашли хозяев. Во время Чемпионата мира по футболу Калининград был одним из немногих городов-организаторов матчей, где животных забирали на передержку ради сохранения их жизни.

Зоозащитники надеются на принятие федерального закона, где отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск станут основным методом регулирования численности безнадзорных животных. Однако этот закон ожидает своего принятия уже много лет.