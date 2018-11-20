Более ста тысяч человек в России ежегодно судят по так называемым "наркотическим статьям" Уголовного кодекса. В 2017 году, например, виновными были признаны 102 217 человек. Оправданы - единицы. Однако изучая приговоры, вынесенные по наркостатьям по всей России, юристы и правозащитники, отмечают: под суд в основном идут те, кто употребляет и делит между собой малейшие граммы. Часто масса вещества, за хранение и сбыт которого судят "наркоторговцев" исчисляется в тысячных грамма. То есть за решетку в основном попадают наркозависимые, а не крупные наркоторговцы и организаторы наркотрафика. Почему так происходит? Готовы ли судьи разбираться в подобных делах и возможно ли в России добиться оправдания по наркостатье спросим у Алексея Федярова и Арсения Левинсона