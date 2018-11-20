Пощечина общественному вкусу. Белорусы извиняются перед памятниками

В Белоруссии продолжает развиваться эпопея вокруг памятника минскому городовому, начавшаяся 15 ноября с пощечины, которую отвесил скульптурной композиции 17-летний подросток. Полиция задержала молодого человека и заставила извиняться перед памятником, записав эти извинения на видео и опубликовав их в интернете. Теперь жители страны массово извиняются перед памятниками, которые, как им кажется, могут таить на них обиду.

Памятник городовому установили рядом со зданием Министерства внутренних дел Белоруссии больше двух лет назад, в марте 2016-го. Создал его скульптор Александр Дранец, авторству которого принадлежит еще несколько известных работ: например, памятник Франциску Скорине в Минске. Монумент не раз подвергался "нападениям": так, весной 2017 года суд оштрафовал на 115 белорусских рублей (30 долларов) анархиста Вячеслава Косинерова, который набросил на шею городового петлю и несколько раз ударил его по лицу.

Как и Косинерова, 17-летнего минского лицеиста по имени Арсений после пощечины памятнику судили по статье "хулиганство", но штрафовать не стали: вместо этого сотрудники МВД заставили его извиниться перед городовым, записали эти извинения на видео и выложили на официальном канале МВД Белоруссии в YouTube. "Я искренне раскаиваюсь за то, что причинил вред этому памятнику, сотрудникам милиции, потому что у этого памятника своя история и я мог ее как-то этим поступком загрязнить", – говорит подросток на видео.

17 ноября милиция задержала у памятника жителя Минска Змицера Завадского. Он повязал городовому шарф и хотел сделать с ним селфи, но его порыв был остановлен сотрудником милиции. «Меня завели в отделение, переписали данные и провели короткий разговор о том, что эта скульптура "является лицом МВД" и "в следующий раз на памятник вешать ничего не нужно", – рассказал Завадский белорусской службе Радио Свобода.

Утром 19 ноября к памятнику городовому пришли актрисы минского "Свободного театра", решившие выразить протест его "особому статусу". Девушки начали целовать и обнимать памятник, чтобы "согреть" его. Практически сразу из здания МВД к ним вышел милиционер. Он строго-настрого запретил целовать городового, но подоспевший ему на помощь коллега сменил гнев на милость.

За день до этого перформанса белорусский блогер Евгений Липкович создал в интернете петицию за снос памятника городовому, поскольку он является "будоражащим общественное сознание фактором" и "провоцирует жителей города-героя Минска на агрессивные действия". К вечеру вторника петицию подписали почти 2000 человек.

После серии инцидентов с памятником городовому белорусские пользователи социальных сетей начали флешмоб и стали извиняться перед другими памятниками, которым они когда- могли нанести оскорбления:

Белорусский культуролог Сергей Хоревский называет идею "установки памятника царскому городовому в честь советской милиции" "неуместной" и "комичной". Он напоминает, что в 1905 году Минск стал местом зверского расстрела полицейскими и военными демонстрации минчан на Привокзальной площади. В результате этой трагедии, получившей впоследствии название "Курловского расстрела", было убито более ста человек. Тогда жители города вышли на мирную демонстрацию с требованием освободить политзаключенных к дому минского генерал-губернатора Павла Курлова. Курлов требование выполнил, но в то же время отдал приказ открыть огонь по собравшимся на площади. Его отозвали в Петербург, начали расследование, но так и не наказали.

Министерство внутренних дел Белоруссии считает датой зарождения современной белорусской милиции февральскую революцию 1917 года. Белорусские историки не раз удивлялись, почему в таком случае около здания МВД был установлен памятник царскому городовому. Сам министр внутренних дел Игорь Шуневич во время праздничных мероприятий и вовсе зачастую надевает парадную форму сотрудника НКВД (в том числе в фуражку с тем самым синим околышем, который на днях так возмутил критиков российского мультфильма "Маша и Медведь").