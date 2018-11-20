В Забайкалье врача осудили условно за смерть пациентки

В Забайкальском крае врача-хирурга суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно за смерть пациентки. Во врачебной практике Игоря Машукова это уже второй случай, сообщила юрист Анастасия Коптеева, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права".

Хирурга признали виновным в причинении смерти по неосторожности и мошенничестве путем обмана. Ему запретили три года работать в медицинских учреждениях.

По версии следствия, Машуков в марте 2017 сделал операцию местной жительнице. После этого у неё на спине появился синяк, на пятый день спина "полностью почернела". Пациентка жаловалась Машукову на плохое самочувствие, но тот якобы заявил, что сделал свою работу, и потребовал восемь тысяч рублей за новую операцию, которая должна проводиться бесплатно. Во время нового вмешательства у пациентки произошла внезапная остановка сердца, из-за чего она умерла.

Судмедэкспертиза установила, что хирург повредил сосуд или его ветви, не диагностировал осложнение оперативного вмешательства. По мнению экспертов, при своевременной диагностике кровотечения исход заболевания мог быть благоприятным.

В 2012 году Машуков был признан виновным в смерти трёхлетней девочки. В 2010 году ее привезли в больницу с тяжелой травмой, но хирург не организовал необходимое лечение. Тогда он получил ограничение свободы на срок в два года.