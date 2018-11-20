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В Кабуле жертвами теракта стали более 50 человек

На месте нападения в Кабуле, 20 ноября 2018

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В Кабуле жертвами теракта стали более 50 человек. Смертник совершил нападение в банкетном зале, где собрались представители афганской клерикальной научной общественности. Представитель МВД Афганистана сообщил, что ранения получили ещё более 80 человек.

Зал, в котором проводилось мероприятие, находится в одном из гостевых строений возле Кабульского аэропорта.

Сотни мусульман, занимающихся изучением ислама и религиозным просвещением, вместе со студентами собрались на традиционные чтения Корана, коорые проводся в рамках фестиваля культуры.

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