В Кабуле жертвами теракта стали более 50 человек. Смертник совершил нападение в банкетном зале, где собрались представители афганской клерикальной научной общественности. Представитель МВД Афганистана сообщил, что ранения получили ещё более 80 человек.



Зал, в котором проводилось мероприятие, находится в одном из гостевых строений возле Кабульского аэропорта.



Сотни мусульман, занимающихся изучением ислама и религиозным просвещением, вместе со студентами собрались на традиционные чтения Корана, коорые проводся в рамках фестиваля культуры.