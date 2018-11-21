В Новосибирске проводят опрос родителей школьников о патриотизме

В Новосибирске родителям учеников 2-го класса информационно-экономического лицея раздали анкеты с вопросами о патриотическом воспитании детей. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

В анкете 12 вопросов. В ответах нужно написать, что такое патриотизм, считают ли они себя патриотами, с какого возраста планируют знакомить ребенка с историей и символикой страны, что значит воспитание гражданской ответственности и как они воспитывают любовь к родине в семье.

В лицее отметили, что анкеты были анонимными, а заполнение – добровольное. На основе анализа анкет родителями,учителями и школьниками будут планироваться различные мероприятия. "В частности, речь идет об образовательном туризме, когда дети узнают свою родину", – сообщает руководство лицея.

Патриотическое воспитание школьников уже включено в некоторых регионах в расписание занятий. В школах Ульяновской области уже идут "уроки патриотизма".