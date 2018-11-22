Саудовский принц Мухаммед ибн Салман перед убийством журналиста Джамаля Хашогги отдал приказа заставить его замолчать. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает турецкое издание Hurriet Daily News. Подтверждений этой информации из других источников нет.

Салман якобы отдал такой приказ в телефонном разговоре. Беседу перехватило Центральное разведывательное управление США. Директор ведомства Джина Хаспел, как утверждается, рассказала о существовании записи во время визита в Анкару.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в начале октября в саудовском консульстве в Стамбуле. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда.

Турецкие и американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии и лично наследный принц Салман. США ранее ввели санкции в отношении 17 подданных королевства, которые, предположительно, входили в состав так называемой оперативной группы по устранению Хашогги.