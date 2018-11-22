Франция запретила въезд 18 саудовцам в связи с делом Хашогги

Франция ввела санкции против 18 подданных Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамала Хашогги. Фигурантам запрещён въезд в страну. Такое заявление сделало французское Министерство иностранных дел. Ранее аналогичный запрет ввели власти Германии. В правительстве ФРГ в связи с убийством Хагогги также прекратили поставки вооружения в Саудовскую Аравию.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в начале октября в саудовском консульстве в Стамбуле. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда. Турецкие и американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии и лично наследный принц бин Салман.

Тело журналиста до сих пор не найдено. Власти Саудовской Аравии объявили об аресте 21 подозреваемого в убийстве Хашогги, однако отвергли собственную причастность к организации нападения. Дела 11 обвиняемых переданы в суд. Прокурор королевства запросил смертной казни для пятерых из них.