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Oxxxymiron, Баста и Noize проведут концерт в поддержку арестованного рэпера Хаски

Оксимирон (Мирон Фёдоров)

Популярные рэп-исполнители Оксимирон (Мирон Фёдоров), Баста (Василий Вакуленко) и Noize MC (Иван Алексеев) проведут концерт в поддержку рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), арестованного в Краснодаре. Об этом Оксимирон рассказал в своём инстаграме.

“В нашей стране участились отмены концертов и запугивание исполнителей. Артистов обвиняют в проблемах общества, ведь это проще, чем заняться решением этих самых проблем”, – рассказал музыкант.

По его словам, в текстах арестованного Хаски увидели пропаганду того, чего там нет, заблокировали клип и сорвали ряд концертов. “Мы можем не разделять взглядов Хаски, не понимать его музыку или акционизм, но при этом должны принципиально поддержать его в этот сложный момент”, – пояснил музыкант.

Это и не столько и не только про Хаски, сколько про всех нас и про будущее музыки в России
Оксимирон (Мирон Фёдоров)

По словам Оксимирона, концерт в поддержку Хаски пройдёт в понедельник в Москве. Все доходы от мероприятия музыканты направят арестованному рэперу.

В четверг суд в Краснодаре арестовал Хаски на 12 суток. Его признали виновным в совершении мелкого хулиганства. Правоохранительные органы в Краснодаре сорвали его концерт, музыкант вышел на улицу к поклонникам и исполнил для них песню, стоя на крыше припаркованного автомобиля.

Ранее правоохранительные органы сорвали выступление музыканта в Ростове-на-Дону и Тольятти. 17 ноября YouTube заблокировал для российских пользователей клип Хаски "Иуда". При попытке просмотреть видео из России отображается надпись: "Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".

В 2018 году в России под давлением правоохранительных органов регулярно отменяются концерты популярных музыкантов. Общественные организации периодически призывают власти не пускать в города популярных музыкантов, на их концерты не пускают подростков. Обычно это объясняется защитой подростков от экстремизма или пропаганды наркотиков.
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Оксимирон и Баста — одни из самых успешных рэп-музыкантов в России. Оба собирали полный зал в московском спорткомплексе "Олимпийский", что считается успехом. Клип Оксимирона “Город под подошвой” собрал 46 миллионов просмотров в YouTube, у “выпускного медлячка” Басты — 38,5 миллиона просмотров. Noize MC известен своей активной гражданской позицией.

Концерт в поддержку Хаски запланирован в клубе "Главклуб Green Concert" на 26 ноября.

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