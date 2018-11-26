Адвокату угрожают в связи с заседанием КС по Чечне и Ингушетии

Адвокату международной правозащитной группы "Агора" Рамилю Ахметгалиеву поступили угрозы в связи с предстоящим заседанием Конституционного суда по вопросу о границе между Ингушетией и Чечней.

Юрист, представляющий интересы Всемирного конгресса ингушского народа, получил анонимное сообщение в мессенджере Telegram с упоминанием его семьи, адреса, а также предстоящей поездки в Санкт-Петербург, где завтра состоится заседание. Текст содержит фразу "еще заболеете и температура поднимется".

Ахметгалиев сообщил об угрозах в секретариат Конституционного суда, а также в Федеральную палату адвокатов, заявляют в "Агоре".

Соглашение об установлении границы между двумя республиками, которое предусматривает обмен территориями, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров заключили в конце сентября. В Ингушетии начались массовые протесты против него – их участники считают договор невыгодным для республики. В октябре конституционный суд Ингушетии отменил принятый местным парламентом закон, вводящий соглашение о границах в силу, и потребовал провести референдум по этому вопросу.​

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, однако, попросил проверить законность соглашения в Конституционном суде России. Председатель конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев отказался участвовать в заседании в Петербурге, заявив, проверка конституционности документа не относится к компетенции Конституционного суда России.