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В Хакасии прекратили дело об экстремизме из-за поста в "ВКонтакте"

Лидия Баинова

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В Хакасии прекратили уголовное дело об экстремизме в отношении защитницы коренных народов республики Лидии Баиновой. Активистку обвиняли в призывах к насилию в отношении русских из-за поста в социальной сети. Об этом сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Владимир Васин.

Ранее следствие направило дело Баиновой в прокуратуру Хакасии для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Адвокат активистки считает, что следственные экспертизы прошли с нарушениями. Юрист настаивает, что первоначальные доказательства по делу Баиновой должны быть признаны недопустимыми.

Владимир Путин
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Дело в отношении Баиновой было заведено в июле этого года. Активистка опубликовала запись, в которой высказалась о притеснении хакасского народа. ФСБ посчитала текст поста экстремистским.

Свою вину Баинова не признает и считает, что настоящая причина преследования – ее общественная деятельность: активистка занимается популяризацией хакасской культуры, активно выступает за сохранение народных традиций и языка.

В августе Баинову внесли в список экстремистов. Ей заблокировали счет в банке и запретили пользоваться банковской картой.

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