Глава НАТО призвал Россию немедленно освободить захваченных моряков

НАТО призывает Россию "немедленно освободить моряков и корабли, которые она захватила" в результате инцидента в Керченском проливе. Об этом генеральный секретарь Североатлантического союзаЙенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 26 ноября.

"Оправдания применению военной силы против украинских кораблей нет", – подчеркнул генсек НАТО. По его словам, действия РФ "подтверждают модель поведения, которую мы наблюдаем в течение нескольких лет". При этом "России следует понять, что ее действия повлекут за собой последствия", отметил он. Столтенберг выразил полную поддержку Украине со стороны НАТО и особо выделил необходимость "спокойствия и сдержанности".

Ранее в этот же день Великобритания осудила нападение России на украинские корабли. Представитель британского премьер-министра Джеймс Слак заявил, что нынешний вооружённый инцидент — очередное доказательство дестабилизации, которой добиваются российские власти.