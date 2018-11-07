В Норвегии прошли крупнейшие военные учения НАТО

В Норвегии завершились крупнейшие после окончания "холодной войны" учения Trident Juncture ("Единый трезубец"). Они длились почти две недели. В маневрах участвовали 50 тысяч военных, сотни единиц воздушной техники, корабли и бронемашины.

Войска НАТО отрабатывали отражение атаки "вымышленного агрессора" на одну из стран-союзниц. Москва заявляла, что учения направлены против России. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг эти обвинения, но подчеркнул, что союз способен справиться с любой угрозой.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала войны в Донбассе Североатлантический союз существенно расширил масштабы военных учений.

Россия также начала проводить все более крупные маневры. В сентябре на Дальнем Востоке прошли крупнейшие в истории страны учения российских войск "Восток-2018". По данным Минобороны, в них приняли участие около 300 тысяч военных. Ряд западных и российских военных экспертов посчитали эти цифры завышенными не менее чем в шесть раз.