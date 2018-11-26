Суд в Ставрополе утвердил отказ возбудить дело о пытках геев в Чечне

Ставропольский краевой суд признал законным отказ Следственного комитета России возбудить дело о пытках Максима Лапунова, ставшего жертвой преследования геев в Чечне в марте 2017 года. Об этом сообщает "Новая газета".

Лапунов был первым, кто публично рассказал о пережитых им пытках и преследовании в Чечне из своей сексуальной ориентации. Он написал заявление в правоохранительные органы, однако следователи отказываются возбуждать уголовное дело несмотря на имеющиеся факты преступления.

О массовых преследованиях геев в Чечне неоднократно сообщала "Новая газета". Власти республики отвергают обвинения. Они заявляют, что гомосексуалов в Чечне нет. Международные правозащитные организации и страны Запада требуют расследовать сведения о пытках и убийствах представителей ЛГБТ.

За последний год "Российская ЛГБТ-сеть" помогла выехать из Чечни 114 людям, подвергшимся преследованию со стороны местных властей за их сексуальную ориентацию.