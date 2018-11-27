Кремль отказался от личных переговоров между президентами России и Украины по ситуации в Керченском проливе. "Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы Российской Федерации. Если я не ошибаюсь, сегодня будет суд. Вот и все умиротворение, здесь нечего умиротворять", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который ранее осудил "агрессивные действия" России у берегов аннексированного Крыма и призвал "президентов Порошенко и Путина к прямому контакту" ряди решения конфликта. Сам Владимир Путин пока не прокомментировал задержание украинских кораблей и моряков. Песков пообещал, что президент сделает это "в ближайшие дни".

С призывом урегулировать ситуацию путем диалога также выступила Австрия и Турция. Вчера инцидент обсуждался на экстренных заседаниях Совета безопасности ООН и комиссии Украина-НАТО. Сегодня обсуждения продолжатся в рамках совещаний комитета ЕС по политике и безопасности. "Мы призываем всех проявлять сдержанность. Мы ожидаем, что Россия немедленно освободит украинские экипажи и суда", – заявила ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини.

Сегодня суд в аннексированном Крыму изберет меры пресечения для задержанных Россией украинских моряков. Ранее ФСБ России опубликовала видео допроса трёх из них. Это Андрей Драч, Сергей Цибизов и Владимир Лесовой. На видео они признают, что якобы находились в территориальных водах России и слышали предупреждения со стороны российских пограничников. Лесовой также заявил на камеру, что на борту украинского судна было стрелковое оружие, и что экипаж осознавал "провокационный характер" своих действий. Предположительно, моряки читали заранее подготовленный для них текст.​

Киев, который после задержания украинских моряков ввел военное положение в стране, считает эти показания ложными. Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что ФСБ России оказывает на задержанных моряков физическое и психологическое давление. "Методы работы спецслужб России ни для кого не являются секретом", — заявило командование ВМС Украины.

Воронченко также опровергал заявления Москвы о том, что на борту задержанных кораблей находились сотрудники Службы безопасности Украины. Однако позднее глава СБУ Василий Грицак подтвердил эту информацию. Он заявил, что сотрудники СБУ выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделений Военно-морских сил Украины в соответствии с украинским законодательством.