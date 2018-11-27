Белорусский авиаперевозчик “Белавиа” вернул в Минск 47 пассажиров с российским гражданством, которых не пропустили в Киев украинские пограничники. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии.

С вечера понедельника четыре рейса в Минск вернулись с россиянами, которых не пустили через границу, рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. Он отметил, что Украина не извещала Белоруссию об изменении правил пересечения границы.

В 2015 году Украина прекратила воздушное сообщение с Россией. После этого Минск стал основным транзитным пунктом для пассажиров, летающих между двумя странами.

В пограничной службе Украины белорусской службе Радио Свобода сообщили, что отказ россиянам не связан с введением военного положения в 10 регионах страны. “Военное положение будет объявлено только с завтрашнего дня. Пока мы работаем в обычном режиме”, – рассказали там. Украинские пограничники отметили, что согласно законодательству они отказывают во въезде в страну гражданам иностранных государств, не способным подтвердить цели своего визита.

В понедельник Верховная рада одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем. Режим военного положения будет действовать 30 дней начиная со среды, 28 ноября.

Военное положение введено в связи с инцидентом в Чёрном море, в результате которого Россия захватила три украинских военных корабля, а также с данными украинской разведки о возможной подготовке российских войск к агрессии против Украины.

Во вторник стало известно, что на украинских контрольно-пропускных пунктах в Херсонской области введены ограничения для россиян, выезжающих или въезжающих в аннексированный Россией Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Херсонской областной администрации Андрея Гордеева. Связаны ли ограничения с введением военного положения, не сообщается.