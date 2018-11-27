Суд уменьшил срок ареста Виктора Филинкова из дела "Сети"

Городской суд Санкт-Петербурга отменил решение о продлении до 22 января ареста Виктору Филинкову, обвиняемому по делу "Сети", а затем самостоятельно продлил ему арест до 16 декабря. Об этом в Фейсбуке сообщил адвокат Виталий Черкасов.

В беседе с "Медиазоной" Черкасов подчеркнул, что суд не объяснил причины такого решения. Юрист полагает, что поводом стало отсутствие Филинкова на заседании Дзержинского районного суда 19 октября. Именно тогда ему продлили арест до января. Сам обвиняемый в этот момент находился в СИЗО Нижнего Новгорода, через который его этапировали в Петербург.

Защита Филинкова настаивает на смягчении ему меры пресечения.

В начале ноября в Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что Филинкову, которого частично парализовало при этапировании, не выдают в СИЗО Петербурга необходимые лекарства.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу ещё двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Виктор Филинков и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.