ЕСПЧ признал незаконными отказы согласовать гей-парады в России

Европейский суд по правам человека признал незаконными отказы российских властей согласовать гей-парады в ряде городов страны. Решение опубликовано на сайте суда и является ответом на 51 заявление от семи различных истцов, среди которых известный российский ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

Суд в Страсбурге признал, что отклоняя заявки на проведение мероприятий, поданные в период с 2009 по 2014 годы, российские власти нарушили статьи Европейской конвенции о свободе собраний, запрете дискриминации и праве на эффективное средство защиты.

В решении суда подчеркивается, что запрет на проведение ЛГБТ-акций не может быть оправдан опасениями за общественный порядок.

В России действует закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Именно на него чаще всего ссылаются власти, которые отказывают в согласовании ЛГБТ-акций из-за расположенных поблизости школ и детских садов.