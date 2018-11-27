Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

ЕСПЧ признал незаконными отказы согласовать гей-парады в России

Активист Николай Алексеев, который подал часть исков в ЕСПЧ

Смотреть комментарии

Европейский суд по правам человека признал незаконными отказы российских властей согласовать гей-парады в ряде городов страны. Решение опубликовано на сайте суда и является ответом на 51 заявление от семи различных истцов, среди которых известный российский ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

Суд в Страсбурге признал, что отклоняя заявки на проведение мероприятий, поданные в период с 2009 по 2014 годы, российские власти нарушили статьи Европейской конвенции о свободе собраний, запрете дискриминации и праве на эффективное средство защиты.

В решении суда подчеркивается, что запрет на проведение ЛГБТ-акций не может быть оправдан опасениями за общественный порядок.

В России действует закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Именно на него чаще всего ссылаются власти, которые отказывают в согласовании ЛГБТ-акций из-за расположенных поблизости школ и детских садов.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG