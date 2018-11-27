СБУ обвинила Россию в "ведении агрессивной войны" и захвате кораблей

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении причастных к задержанию украинских моряков у берегов аннексированного Крыма. Дело расследуют по статьям о "ведении агрессивной войны", "покушении на преступление" и "умышленное убийство". Подозрения предъявлены восьмерым россиянам. В их числе командиры кораблей, которые участвовали в операции в Керченском проливе, а также замглавы Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Геннадий Медведев.

Полный список подозреваемых:

контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник пограничного управления ФСБ республики Крым и Севастополя (статья – "ведение агрессивной войны");

вице-адмирал Геннадий Медведев, заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России, руководитель департамента береговой охраны (статья – "ведение агрессивной войны");

капитан 1 ранга Руслан Ромашкин, начальник службы пункта управления ФСБ России по Крыму и Севастополю, в состав которого входят пограничные сторожевые корабли "Изумруд" и "Дон" (статья – "ведение агрессивной войны");

капитан 1 ранга Андрей Шеин, заместитель начальника управления, начальник отдела пункта управления ФСБ России по Крыму (статья – "ведение агрессивной войны");

капитан 2 ранга Алексей Шатохин, начальник службы в Керчи пункта управления ФСБ России по Крыму (статья – "ведение агрессивной войны");

капитан 2 ранга А. Саляев, командир пограничного сторожевого корабля "Дон" (статья – "ведение агрессивной войны");

капитан 3 ранга Андрей Шипицын, командир сторожевого корабля "Изумруд" (статьи – "ведении агрессивной войны", "покушении на преступление", "умышленное убийство";

капитан 3 ранга Сергей Щербаков, командир малого противолодочного корабля "Суздалец" (статья – "ведение агрессивной войны").

Тем временем российский суд в Крыму уже арестовал двоих украинских моряков, задержанных 25 ноября. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, Сергея Цыбизова и члена экипажа буксира "Яны Капу" Виктора Варемеза поместили под стражу до 25 января. Сегодня суд изберет меры пресечения и другим задержанным – всего их 24.

Ранее Украина ввела военное положение из-за захвата своих моряков и кораблей. Международное сообщество призвало Киев и Москву к прямым переговорам для разрешения конфликта, однако Кремль отверг эту идею. "Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы Российской Федерации", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.