Во второй "список Титова" попали 9 российских предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов составил второй список российских бизнесменов, которые, по его мнению, подвергаются необоснованному уголовному преследованию.

По данным РБК, в список вошли девять человек — в том числе генеральный директор ООО "Афина" из Москвы Юлия Макурина, предприниматель из Перми Андрей Марков и председатель жилищного кооператива в Ленинградской области Владимир Артюшин. Другие имена не называются.

Бизнес-омбудсмен намерен передать новый список Владимиру Путину. Первый, "лондонский список" Титов передал президенту в феврале 2018 года. В нем содержались имена россиян, укрывающихся от правосудия в Великобритании. Титов предлагал отменить заочные аресты предпринимателей в обмен на их обещание сотрудничать со следствием. Летом прокуратура согласилась отменить розыск восьми бизнесменов из списка Титова. Шестеро уже вернулись в Россию.

Всего, как рассказали в пресс-службе Титова, омбудсмен работает с обращениями 52 предпринимателей, считающих свое уголовное преследование необоснованным.