Сенат США осудил действия России из-за конфликта в Черном море

Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую "провокационные действия" России против Украины в Керченском проливе. Об этом сообщает The Hill. В документе содержится призыв освободить арестованных украинских моряков и захваченные корабли. Конфронтация у берегов аннексированного Россией Крыма дестабилизирует ситуацию в регионе и ведёт к дальнейшей эскалации, отмечают авторы резолюции республиканец Рон Джонсон и представитель Демократической партии Крис Мерфи.

Американский Сенат подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и направил президенту Путину четкое послание, что агрессию его правительства против Украины в Азовском море терпеть не будут, заявил Джонсон.

Сенат США "призывает членов международного сообщества объединиться в противостоянии действиям Москвы в Керченском проливе, так как они нарушают основополагающие принципы международного права, говорится в документе.

​Ранее с осуждением действий России выступили НАТО, Евросоюз и другие государства. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала позицию Москвы по инциденту в Керченском проливе "типичной моделью поведения России" и заявила, что Лондон будет добиваться санкций в отношении российских властей.

Накануне президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе.

25 ноября российские пограничники у берегов Крыма захватили три корабля военно-морских сил Украины. 24 моряка были задержаны и арестованы. Российские власти обвиняют украинских моряков в незаконном пересечении государственной границы. Киев обвиняет Москву в провокации и считает инцидент актом агрессии.