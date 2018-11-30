Следственное управление во Владимирской области возбудило уголовное дело после сообщений о систематическом применении пыток в тюрьме "Владимирский централ". Об этом в пятницу сообщило издание "ПроВладимир" со ссылкой на ответ следователей главе Центра помощи иностранным гражданам Роману Кайфаджяну.

При этом правоохранительные органы не дают журналистам официальных комментариев до установления обстоятельств произошедшего.

Кайфаджян утверждает, что о пытках рассказал один из участников массовой голодовки, которую летом объявили заключенные. Осуждённый утверждал, что его избивали и угрожали изнасилованием за жалобу прокурору.

В октябре сообщалось, что около 20 осужденных "Владимирского централа" вскрыли себе вены в знак протеста против отправки в колонию №3 города Владимира. Её в регионе называют "пыточной колонией".