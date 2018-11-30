Познер предложил Брилеву сдать британский паспорт. Брилев не хочет

Скандал вокруг британского гражданства ведущего "Вестей", замруководителя ВГТРК Сергея Брилева, похоже, не кончится никогда. Другой известный телеведущий, "звезда" первого канала Владимир Познер публично предложил Брилеву определиться и сдать свой британский паспорт. Или – сдать российский паспорт. Брилев в ответ удивился, что Познер не хочет отказаться от трех своих гражданств (США, Франции и России – РС), заявив попутно, что и он от своей "привязанности" (к Англии – РС) отказываться не собирается.

Я не злой человек, но я получил удовольствие

"Я бы на месте Брилева сдал свое британское гражданство. Или российское. Зависит от позиции. Потому что примирить и то и другое довольно сложно, – заявил Познер в интервью Евгении Альбац. – Я не злой человек, но я получил удовольствие. Он достоин. Он действительно учит нас, как надо любить родину, и какая родина – родина, а какая родина – уродина".

Познер сказал, что никогда не скрывал, что у него три гражданства, и ни от одного из них он отказываться не собирается.

"Я не руководитель никакой, я им не буду, я не хочу быть руководителем, – пояснил Познер. – Если кто-нибудь думает, что я сдам свои гражданства, они ошибаются. Потому что я очень люблю Америку, я очень люблю Францию. Я люблю Россию. Ничего сдавать я не собираюсь. Но я и не хочу быть руководителем".

Брилев на публичный призыв коллеги ответил в своем Facebook. "Познер проводит грань между собой (телеведущим) и мной ("руководителем"). Что ж? В один момент мне действительно добавили статус "зам.директора канала по спецпроектам", – написал Брилев.

По его словам, он этот статус получил за свои же фильмы, среди которых фильм о Горбачеве, Шаймиеве, Примакове, Чуркине и т.д.

Поездив по Соединенному Королевству, познав английское общество изнутри, я проникся к нему искренней симпатией

Брилев так и не написал, в каком году получил британское гражданство и почему лишь в 2016-м году купил в Лондоне квартиру за 700 тысяч фунтов. "Поездив по Соединенному Королевству, познав английское общество изнутри, я проникся к нему искренней симпатией. А на фоне безденежья и тогдашней кадровой чехарды в ВГТРК (да, к сожалению, и во всей России) я начал искать другую работу, – написал Брилев. –

Больше того, в 2000 году я направил в Москву заявление с просьбой о прекращении работы на ВГТРК в Британии – по причине невозможности выполнять обязанности в отсутствии финансирования".

Заявление у него не приняли, дав гарантии, что ВГТРК рассчитается по долгам, а в 2001-м году ему неожиданно предложили стать ведущим "Вестей" в Москве, пояснил телеведущий. В своих книгах, пишет Брилев, "я бесконечно возвращаюсь к, конечно, непростой, но самоценной для меня истории отношений Москвы и Лондона. И вот от этой моей привязанности я точно отказываться не собираюсь".