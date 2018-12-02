В юридическом комитете Конгресса ожидают показаний Джеймса Коми

Бывший директор ФБР Джеймс Коми в воскресенье отозвал судебный иск, поданный с целью аннулировать повестку от Конгресса. Повестка обязывала его дать секретные показания о решениях ведомства по расследованиям, которые велись ФБР перед президентскими выборами 2016 года.

Коми согласился дать показания на закрытых слушаниях в Конгрессе. Республиканцы, входящие в состав Юридического комитета Палаты представителей, пообещали предоставить Коми полную стенограмму в течение 24 часов после его показаний. Ему будет разрешено «обнародовать стенограмму полностью или частично», сообщил агетству Reuters адвокат Дэвид Келли.

Коми и законодатели-республиканцы достигли нового соглашения за день до того, как адвокаты должны были появиться на судебных слушаниях.

Суть дела заключается в ответе на вопрос, может ли комитет принудить Коми дать секретные показания о расследованиях ФБР по поводу использования бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон личного сервера электронной почты и предполагаемого сговора президента Трампа с Россией.

Демократы называют возглавляемое республиканцами разбирательство узкопартийной попыткой подорвать расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Расследованием руководит спецпрокурор Роберт Мюллер. Президент Трамп называет расследование, которым руководит Мюллер, политической охотой на ведьм.

Адвокат Дэвид Келли заявил в суде в минувшую пятницу, что республиканцы нарушают регламент Палаты представителей, отказываясь от публичных слушаний, где все члены комитета могут задать вопросы. Келли обвинил законодателей в том, что они настаивают на закрытых слушаниях, чтобы иметь возможность организовать выборочную утечку показаний Коми и подорвать таким образом расследование Мюллера о российском вмешательстве.

Джеймс Коми был уволен президентом Трампом с поста директора ФБР «за некомпетентность и неспособность к эффективному руководству».