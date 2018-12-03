Трамп пообещал обсудить гонку вооружений с президентами РФ и Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении в будущем обсудить с китайским и российским лидерами проблему гонки вооружений. Об этом он написал в твиттере. Глава Белого дома назвал "безумием" размер военного бюджета США на 2019 год, который составил рекордные 716 миллиардов долларов.

Комментируя свои переговоры с китайским президентом Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине, он назвал их "большим шагом вперед". По итогам беседы Пекин согласился снизить, а затем и вовсе отменить 40-процентные пошлины на ввоз в страну автомобилей из Америки. По мнению Трампа, это решение положительно скажется на экономиках не только США и Китая, но и других стран.

Ранее Трамп в последний момент отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе. Причиной такого решения он назвал нападение российских пограничников на украинские военные корабли. В Госдепартаменте заявляли, что Трамп встретится с Путиным только после того, как российские власти освободят захваченных ими украинских моряков.

В новой стратегии национальной безопасности США, принятой в конце прошлого года, Россия и Китай объявлены главными противниками Соединенных Штатов.