СМИ: Манафорт обсуждал в Эквадоре выдачу Ассанжа США

Бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа, Пол Манафорт обсуждал с президентом Эквадора Ленином Морено возможность выдачи США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает The New York Times.

Как утверждают источники издания, в середине мая 2017 года в Кито Манафорт по меньшей мере на двух встречах с президентом страны и его помощниками обсуждал выдачу Ассанжа в обмен на готовность Вашингтона пойти на "облегчение бремени задолженности" Эквадора.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники сообщала, что Манафорт как минимум трижды - в 2013, 2015 и 2016 годах - вёл тайные переговоры с Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне, где основатель WikiLeaks живёт уже несколько лет. Он получил политическое убежище в Эквадоре, но не может покинуть посольство из-за угрозы ареста со стороны британских властей. Что было предметом переговоров, источники газеты не сообщили.

Манафорт категорически отрицает, что он когда-либо встречался с Ассанжем и намерен подать на The Guardian в суд. Встречи с Манафортом отрицают и в WikiLeaks.

Пол Манафорт возглавлял штаб Трампа в течение нескольких месяцев в 2016 году. Он стал первым фигурантом расследования предполагаемого сговора между Москвой и предвыборным штабом Трампа, которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер. В сентябре Манафорт неожиданно признал себя виновным по двум пунктам обвинения – о преступном сговоре против США и воспрепятствовании правосудию. Все эти обвинения прямо не связаны с предполагаемым российским вмешательством в выборы.