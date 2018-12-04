Опрос: число сторонников и противников "Единой России" почти сравнялось

Число россиян, положительно и отрицательно относящихся к "Единой России", практически сравнялось. Согласно данным опроса "Левада-центра", 47 процентов респондентов поддерживают деятельность партии, 44 процента – не одобряют.

Среди россиян, которые одобряют работу президента Владимира Путина, к "Единой России" положительно относятся 65 процентов. Среди тех, кто деятельность Путина не одобряет, доля недовольных "Единой Россией" составляет 83 процента, отмечают социологи.

Больше трети опрошенных (38 процентов ) считают, что "Единая Россия" потерпела поражение на выборах в сентябре из-за общего ухудшения дел в стране. 29 процентов полагают, что причина поражения том, что избиратели низко оценивают государственную власть в целом. Каждый четвертый сказал о низкой оценке представителей "Единой России" на местах.

На прошедших в сентябре выборах "Единая Россия" в среднем набрала 49 процентов голосов. В ряде регионов партии не удалось получить большинство. По итогам второго тура губернаторских выборов в четырех российских регионах ни один из кандидатов "Единой России" не смог добиться победы. В Хабаровском крае и Владимирской области победили представители ЛДПР, в Хакасии губернатором стал кандидат от КПРФ. Также представитель "Единой России" не смог победить в Приморье, где из-за многочисленных нарушений назначили перевыборы.

В начале октября рейтинг "Единой России" упал до минимума с 2007 года - тогда фонд "Общественное мнение" начал ежеквартально измерять рейтинги политических партий. По опросу ФОМ, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за партию власти проголосовал бы всего 31 процент избирателей.