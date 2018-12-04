В Петербурге полиция задержала участников антивоенных пикетов

В Санкт-Петербурге полиция задержала участников одиночных пикетов на Невском проспекте. Активисты вышли с требованием прекратить российскую агрессию в отношении Украины, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Сотрудники полиции заранее ждали участников пикетов. Они заявили активистам, что им поступила информация о том, что во время акции могут быть совершены противоправные действия экстремистского характера. Один из активистов встал на месте задержанных, держа в руках "пустой плакат". Он также был задержан.

Полицейские предупредили, что если журналисты будут мешать их работе, они тоже могут быть задержаны. На вопрос, какая именно информация о возможных противоправных действиях послужила поводом для задержания участников разрешенных законом одиночных пикетов, правоохранители отвечать отказались. По полицейских все задержанные ранее уже привлекались к ответственности по статьям за нарушение порядка проведения массовых акций.