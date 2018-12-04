ЕСПЧ присудил компенсацию двум участникам акции на Болотной площади

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию двум участникам протестной акции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Андрей Асаинов и Мария Сибиряк должны получить от российских властей по 7,5 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте суда.

ЕСПЧ постановил, что власти нарушили право Асаинова и Сибиряк на справедливое судебное разбирательство и свободу собраний. В 2012 активисты были задержаны во время протестной акции и оштрафованы на 500 рублей. Их обвинили в неповиновении сотруднику полиции. В суде Асаинова и Сибиряк представляли адвокаты Константин Терехов и Алексей Навальный.

​6 мая 2012 года, за день до инаугурации Владимира Путина, на Болотной площади в Москве прошел "Марш миллионов" против его третьего президентского срока. Он закончился столкновениями протестующих с полицейскими. По итогам более 30 участников акции были осуждены по обвинению в организации и участии в массовых беспорядках, а также насилии по отношению к представителям власти.

Независимое общественное расследование событий на Болотной площади пришло к выводу, что стычки с полицией спровоцировали провокаторы, которые с большой долей вероятности сотрудничали с правоохранительными органами.