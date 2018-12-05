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Пётр Порошенко назвал дату объединительного собора украинской православной церкви

Патриарх Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет

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Президент Украины Пётр Порошенко назвал дату объединительного собора новой независимой украинской православной церкви. По словам политика, собор состоится 15 декабря в киевском Софийском соборе. В нём должны принять участие представители крупнейших православных церквей, действующих на Украине.

29 ноября синод Константинопольской православной церкви сообщил о разработке проекта учредительного документа независимой Украинской православной церкви.

  • В 1992 году часть священников и приходов, принадлежащих к Украинской православной церкви, объявили о независимости от Русской православной церкви. С этого момента на Украине существовала признанная другими церквями мира УПЦ Московского патриархата, которой принадлежит большинство приходов, и две крупные не признанные другими церквями православные церкви — УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ, отсчитывающая свою историю с 1919 года).
  • В 2018 году Константинопольская православная церковь сняла отлучения с духовенства УПЦ КП и УАПЦ и объявила Украину своей канонической территорией. В Константинополе объявили, что непризнанные ранее украинские церкви должны объединиться и получить независимость.
  • Русская православная церковь считает действия Константинопольской церкви неправомерными и разорвала с ней общение. С точки зрения Московского патриархата, священники УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви являются раскольниками и не могут называться православными. Украинская православная церковь Московского патриархата не планирует принимать участие в объединительном соборе. Однако ожидается, что участие в нём примут часть священников и иерархов церкви.

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