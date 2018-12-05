Мэр Екатеринбурга удвоил себе зарплату: “нам нужно сохранять талантливые кадры”

Депутаты законодательного собрания Екатеринбурга поддержали увеличение зарплаты мэру города Александру Высокинскому с 150 до 300 тысяч рублей. Чиновник был назначен на этот пост две недели назад. В два раза были увеличены зарплаты другим высокопоставленным сотрудникам администрации города. Это объяснили необходимостью сохранять на муниципальной службе талантливые кадры.

“Многие депутаты были польщены уже тем, что мэр решил с ними посоветоваться перед тем, как повысить себе зарплату. На местах звучала фраза, что ранее представители администрации делали это самостоятельно”, — пишет Ura.ru.

Для поддержки своего решения депутатами мэр пообещал выделять депутатам городской думы по миллиону рублей в год на целевые проекты.

Высокинский стал мэром Екатеринбурга в сентябре 2018 года. На этом посту он сменил оппозиционера Евгения Ройзмана, ушедшего в отставку в знак протеста против отмены прямых выборов мэра в пользу его назначения городской думой.

В общении с журналистами Высокинский подчеркнул, что двукратное повышение доходов чиновников повысит эффективность их работы и позволит сохранить в мэрии наиболее талантливые кадры.

Городским хозяйством в Екатеринбурге занимается сити-менеджер. Во время руководства городом Ройзманом его критики отмечали, у мэра нет реальных полномочий.