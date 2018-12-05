Дмитрий Пчелинцев сообщил о пытках при ознакомлении с материалами дела

Обвиняемый по делу сообщества "Сеть" Дмитрий Пчелинцев сообщил о том, что его пристегивали наручниками к раскалённой батарее во время ознакомления с материалами дела. К другим обвиняемым по пензенскому делу так же применялись подобные пытки, сообщает "Медиазона".

Пчелинцев утверждает, что при ознакомлении с документами он обнаружил "специфическую хронологию в повествовании". Обвиняемый попросил принести другие тома уголовного дела. Следователь обвинил его в попытке затянуть ознакомление и потребовал пристегнуть Пчелинцева к батарее. Обвиняемый утверждает, что попросил правоохранителей относиться к нему по-человечески. За это его якобы отправили читать тома дела в полуподвальное помещение и приставили "спецназовца, который трижды принимал участие в пытках".

1 декабря Пчелинцев объявил голодовку после того, как его поместили в карцер якобы за нарушение режима.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали группу "Сеть", целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Арестованные активисты сообщали о применении к ним пыток и принуждении к даче ложных показаний.

Родственники обвиняемых по делу сети, а также по делу оппозиционной организации "Новое величие", требуют прекратить преследование активистов. Они настаивают, что оба дела сфабриковали правоохранительные органы.