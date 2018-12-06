Британская контрразведка MI5 и полиция подозревают, что российские дипломаты в стране могли быть мобилизованы разведкой для исполнения своих задач. Об этом пишет таблоид Mirror.
По данным издания, британская контрразведка усилила наблюдение за находящимися в стране российскими дипломатами. Сотрудников органов государственной безопасности и полиции обязали фиксировать и сообщать о передвижениях транспорта, связанного с российской дипломатической миссией, утверждает издание.
В марте Великобритания выслала 23 российских дипломата в ответ на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что спецслужбы королевства идентифицировали их как сотрудников российской разведки. Это было крупнейшим выдворением российских дипломатов за 30 лет.
По данным источника Daily Mirror, высылка стала серьёзным ударом по российской разведке в стране. На восстановление шпионской сети России могут потребоваться “годы”, утверждает высокопоставленный источник издания.
В официальном твиттере российского посольства в Лондоне статью в газете прокомментировали сообщением "кто-то будет счастлив остановить работу всех посольств".
- В середине ноября австрийская пресса сообщила о задержании военного по подозрению в шпионаже в пользу России. Согласно обвинению, с конца 1990-х годов он передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. За 20 лет сотрудничества с Москвой он получил около 300 тысяч евро. Обвиняемый дал признательные показания, однако суд не стал его арестовывать.
- Весной этого года в Нидерландах была задержана группа предполагаемых российских шпионов, прилетевших в страну по дипломатическим паспортам, их выслали из страны. После этого США, Великобритания, Нидерланды и еще несколько стран обвинили военную разведку России в кибератаках по всему миру. Москва все обвинения отвергла.
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