Британская контрразведка MI5 и полиция подозревают, что российские дипломаты в стране могли быть мобилизованы разведкой для исполнения своих задач. Об этом пишет таблоид Mirror.

По данным издания, британская контрразведка усилила наблюдение за находящимися в стране российскими дипломатами. Сотрудников органов государственной безопасности и полиции обязали фиксировать и сообщать о передвижениях транспорта, связанного с российской дипломатической миссией, утверждает издание.

В марте Великобритания выслала 23 российских дипломата в ответ на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что спецслужбы королевства идентифицировали их как сотрудников российской разведки. Это было крупнейшим выдворением российских дипломатов за 30 лет.

По данным источника Daily Mirror, высылка стала серьёзным ударом по российской разведке в стране. На восстановление шпионской сети России могут потребоваться “годы”, утверждает высокопоставленный источник издания.

В официальном твиттере российского посольства в Лондоне статью в газете прокомментировали сообщением "кто-то будет счастлив остановить работу всех посольств".