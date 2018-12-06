Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Совете Европы потребовали освободить Льва Пономарёва

Правозащитник Лев Пономарёв

Смотреть комментарии

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала российские власти освободить правозащитника Льва Пономарёва, арестованного на 25 суток за акцию в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". Заявление опубликовано на странице комиссара в Facebook.

Миятович назвала срок заключения, назначенный Пономаёву, "ярким примером несоразмерного характера санкций", которые существуют в российском законодательстве. По мнению комиссара, правозащитник был арестован за то, что опубликовал информацию об акции на Лубянке в социальных сетях.

Ранее в российские правозащитники подписали письмо в защиту Пономарёва. Они потребовали Московский городской суд учесть нормы Европейской конвенции о защите прав человека при рассмотрении апелляции по приговору.

77-летний Пономарёв был арестован за акцию в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". Правозащитник якобы организовал акцию, написав о ней в Фейбсуке. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG