В Совете Европы потребовали освободить Льва Пономарёва

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала российские власти освободить правозащитника Льва Пономарёва, арестованного на 25 суток за акцию в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". Заявление опубликовано на странице комиссара в Facebook.

Миятович назвала срок заключения, назначенный Пономаёву, "ярким примером несоразмерного характера санкций", которые существуют в российском законодательстве. По мнению комиссара, правозащитник был арестован за то, что опубликовал информацию об акции на Лубянке в социальных сетях.

Ранее в российские правозащитники подписали письмо в защиту Пономарёва. Они потребовали Московский городской суд учесть нормы Европейской конвенции о защите прав человека при рассмотрении апелляции по приговору.

77-летний Пономарёв был арестован за акцию в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". Правозащитник якобы организовал акцию, написав о ней в Фейбсуке. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.