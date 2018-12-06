Обвиняемый по делу "Сети" рассказал, что у него изымают письма

Обвиняемый по делу сообщества "Сеть" Дмитрий Пчелинцев заявил, что следователь изымает и читает его письма. Об этом "МБХ медиа" сообщил отец обвиняемого.

Ни Пчелинцев, ни его родные уже более месяца не получают друг от друга писем. Отец обвиняемого считает, что это может быть метод психологического воздействия. Пчелинцева таким образом заставляют быстрее знакомиться с материалами уголовного дела.

Ранее антифа-активист сообщил о том, что его пристегивали наручниками к раскалённой батарее во время ознакомления с делом. После того, как он попросил правоохранителей относиться к нему по-человечески, его отправили читать материалы в полуподвальное помещение.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали группу "Сеть", целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Арестованные активисты сообщали о применении к ним пыток и принуждении к даче ложных показаний.

Родственники обвиняемых по делу "Сети", а также по делу оппозиционной организации "Новое величие" требуют прекратить преследование активистов. Они настаивают, что оба дела сфабриковали правоохранительные органы.