В Вологде школьникам пригрозили полицией и Роскомнадзором за мемы

Директор Вологодского многопрофильного лицея для одаренных детей Андрей Платонов написал заявление в полицию из-за группы во "ВКонтакте", которую создали ученики и выкладывали в ней мемы. Об этом он рассказал "Медузе".

Директор утверждает, что в группе были размещены мемы на педагогов оскорбительного характера, а также использованы фотографии, которые тайно сняты во время занятий, что запрещено уставом лицея.

Ученики лицея сообщили изданию, что группу под названием "Картон 83" создали в марте 2018 года. Сначала она была закрытая, но в этом учебном году её открыли. Всего в группе состояло около 80 человек.

По словам участников группы, "что-то постили про учителей", но "обидного точно не было". В меме про директора была фотография Платонова с подписью "Чего боятся вампиры — чеснока. Чего боятся комары — москитола. Чего боюсь я ", рассказал ученик восьмого класса, попросивший не называть своего имени.

Учителя узнали о группе, когда один из школьников сделал репост. После этого родителей одного из её создателей вызвали к директору. По словам матери школьника, завуч лицея сказала , что среди мемов было "что-то про Путина", а смеяться над ним — это уже экстремизм. Один из учеников в разговоре с "Медузой" предположил, что за "экстремизм" учителя, скорее всего, приняли фотографию, где школьники кривляются на фоне портрета президента России в фойе школы.

Директор утверждает, что обвинения "в экстремизме и антигосударственной деятельности — это домыслы родителей".

По словам школьников, под давлением учителей и администрации школы, которые угрожали приездом полиции и Роскомнадзора , из 80 человек в группе остались только 28, и почти всё её содержание было удалено.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 12-летнего ученика лицея и его одноклассников хотели привлечь к уголовной ответственности за мемы на учителей. Заявление в прокуратуру написали преподаватели.