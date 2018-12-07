"Единая Россия" принимает свод этических "заповедей"

"Единая Россия" принимает свод внутрипартийных этических норм, которые ранее на этой неделе назвали "заповедями". Их список зачитали на съезде партии в пятницу. Из него следует, что единороссы обязаны не допускать унижающих высказываний, должны вести себя скромно и сдержанно, выполнять свои обещания и бороться с попытками фальсификации истории.

Согласно этическим нормам, член партии в ответ на публичные обвинения в совершении "противоправных или аморальных действий" должен публично отстаивать свои интересы, а если обвинения соответствуют действительности и дискредитируют "Единую Россию" – немедленно подать в отставку со всех партийных должностей.

Членам "Единой России" предписано открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии. При этом, когда окончательное решение уже принято, единороссы должны придерживаться коллегиальной партийной позиции.

Депутат Госдумы Андрей Красов, который сегодня зачитывал список этических норм на съезде "Единой России", подчеркнул, что итоги региональных дискуссий показали "запрос на усиление требований" к членам партии.

О том, что членов "Единой России" обяжут придерживаться этических правил, которые получили рабочее название "заповедей", журналистам рассказали на этой неделе в руководстве партии. Сообщалось, что контролировать исполнение "заповедей" будет специально созданная комиссия.