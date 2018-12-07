NASA впервые обнародовало аудиозапись марсианского ветра

Специалисты американского космического агентства NASA обнародовали запись шума ветра на Марсе. Сейсмограф автоматической межпланетной станции InSight зафиксировал небольшие колебания 1 декабря. Их причиной был марсианский ветер, скорость которого составляла от 16 до 24 километров в час.

Звук на записи напоминает шум ветра на Земле. Учёным пришлось обработать аудио, чтобы адаптировать его для проигрывания на "земных" устройствах. Звук, полученный с космического аппарата, был низкочастотным, его частоту увеличили на две октавы.

Станция NASA InSight совершила посадку на поверхности Марса 26 ноября. Она проводит наблюдения за процессами, которые проходят в недрах планеты. Генеральный директор космического агентства Джим Брайденстайн, подчеркнул, что человечеству ранее никогда не выпадало шанса услышать, как звучит марсианский ветер.