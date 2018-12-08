Министр связи рассказал о "цифровом тоталитаризме" западных компаний

Западные компании, такие как Facebook и Google, несут миру опасность цифрового тоталитаризма. Об этом рассказал министр связи и коммуникаций России Константин Носков. По его словам, цифровой тоталитаризм уже строится во всём мире, но меньше заметен в России.

Чиновник отвечал на вопрос об опасности строительства “тоталитарной системы в цифровой сфере” на Общероссийском гражданском форуме в Москве, передаёт РБК. По словам министра, опасность цифрового тоталитаризма существует, очень его пугает, но цифровой монополией в мире может стать не только государство.

“Мои коллеги из разных стран мира, например, очень беспокоятся по этому поводу – что у них в их странах есть <...> цифровой тоталитаризм и он находится под контролем нескольких американских корпораций”, – сказал Носков, назвав несущими проблему компаниями Google и Facebook. Он отметил, что это не так заметно в России благодаря локальным игрокам телеком-рынка – таким как Mail.Ru Group и “Яндекс”.

В ноябре 2017 года агентство РБК сообщало, что Россия обсуждает создание собственного сегмента в интернете для стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. В июле 2018 газета “Коммерсант” писала, что работа над проектом продолжается совместно Россией и Китаем.

В интервью американскому телеканалу NBC президент России Владимир Путин заявил, что “все средства управления интернетом” находятся в руках Соединенных Штатов.