В Москве полиция угрожала ребёнку спецшколой за поддержку Навального

В Москве сотрудники полиции угрожали подростку спецшколой и проблемами при поступлении в университет за поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом стало известно из аудиозаписи, опубликованной московским штабом политика.

Ребёнку пригрозили тем, что его заберут от родителей, если он продолжит участвовать в несанкционированных митингах и ходить в штаб Навального. Школьнику также заявили, что его не примут в высшие учебные заведения из-за "антисоветской пропаганды". При этом участники разговора отметили, что многие из них не поддерживают пенсионную реформу. По словам чиновников, это не значит, что нужно устраивать переворот, "как на Украине".

7 сентября сотрудники полиции ворвались в московский штаб Навального и задержали восемь человек. Полицейские объяснили свои действия тем, что "планируются какие-то нарушения против выборов".

Алексей Навальный призвал граждан России приходить 9 сентября, в единый день голосования, на акции против повышения пенсионного возраста. Власти Москвы, Санкт-Петербурга и большинства других городов акцию не согласовали.​