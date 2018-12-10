Полиция помешала SERB сорвать показ фильма о "ЧВК Вагнера"

Полиция задержала активиста движения SERB Игоря Брумеля, пытавшегося сорвать фестиваль документального кино "Артдокфест" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник.

Инцидент произошел накануне вечером. Явившийся в кинотеатр "Октябрь" Брумель потребовал отказаться от проведения фестиваля. Он пригрозил привести соратников и устроить погром. Полицейские, прибывшие на место по вызову охранника, доставили Брумеля в участок. Активист был отпущен после "профилактической беседы".

Как утверждается, в SERB были недовольны показом фильма "Тыл" о войне в Сирии. Он рассказывает о восьмерых жителях поселка Кедровое Свердловской области, которые уехали воевать в Сирию предположительно в составе "ЧВК Вагнера". С шестерыми из них пропала связь после того, как 7 февраля колонна российских наемников, как предполагается, попала под обстрел американской авиации в провинции Дейр-эз-Зор.

В начале декабря 2017 года участники SERB и сторонники сепаратистов "ДНР" и "ЛНР" сорвали показ фильма "Полет пули", рассказывающий о войне на востоке Украины. Инцидент произошел в том же московском кинотеатре "Октябрь" вскоре после начала сеанса. Активисты требовали прекратить сеанс и разлили в зале неизвестную жидкость с едким запахом.